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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:32 BJT

金属期市：伦敦期锡本周或重挫13%，因需求疲软且供应增加

“我卖出得比2月和3月时多一些，但有鉴于锡价下跌的程度，我卖得并没有预期的多。”上海一位交易员说。“我们主要供应终端用户，他们报告称需求没有那么大，从农历新年之后需求并没有真正回温。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 低见每吨13,600美元，为2009年9月以来最低，后来回升至14,575美元，下跌2.8%。期锡料将遭遇2011年8月以来最大单周跌幅。

LME期铜 上涨0.5%至每吨6,087美元，本周稍早曾触及四周低点。

上海期交所期铜主力6月合约 上涨1.3%至每吨43,690元人民币(7,056美元)，期铅 收高2.2%，此前突破200日均线之后引发技术性买盘。期锡 挫低2.2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李婷仪 审校 高琦/孙茉莉)
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