中国财政：今年中央本级“三公”经费预算较去年预算下降11.7%--财政部

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 中国财政部周五公布，中央本级2015年“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）预算63.16亿元人民币，比2014年年初预算减少8.35亿元，下降11.7%。
财政部网站刊登的新闻稿并称，该预算规模亦比2014年执行数减少2.5亿元，下降3.8%。
在今年的“三公”经费预算中，公务用车购置及运行费比去年预算减少6.68亿元，公务接待费减少1.29亿元。不过其中的因公出国（境）费用虽然较去年初预算减少，但较当年执行数增加，主要是受出访任务增加、参加国际赛事等因素影响。
“主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，‘三公’经费支出减少。”财政部表示。
财政部并称，将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保中央本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。（完）
浏览全文，请点击财政部网站：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料