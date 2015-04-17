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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:29 BJT

德国个股：大众集团第一季汽车销量同比增加1.8%，达250万辆

路透法兰克福4月17日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 周五称，今年第一季集团旗下品牌汽车售出250万辆，较上年同期增加1.8%。

公司负责销售的集团董事会成员Christian Klingler说道：“西欧市场表现强劲。但他补充道，不过中欧和东欧以及南美市场仍处于困境。

大众表示，集团3月汽车销量增加2.3%至968,300辆。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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