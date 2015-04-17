香港个股：旭辉控股料融资成本进一步下降，房地产市场5月或现小阳春

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 聚焦一、二线城市的中国房地产商--旭辉控股 周五表示，公司目前正筹备在内地发行公司债的工作，冀政策细节出台后，藉此取代开发贷款降融资成本。此外，公司并预期房地产市5月将迎来＂小阳春＂。
旭辉控股主席林中对记者表示，估计中国证监会可能在5月出台公司债的相关政策细节，届时公司将会以公司债取代目前的开发贷款，以进一步降低融资成本。
他称，公司去年借贷成本由2013年的9.2%降至8.3%，预期今、明两年可分别再降0.5个百分点。他并指出，公司2013年发行合共5亿美元年息率12.25%的优先票据可于2016年提前赎回。
＂我们肯定会赎回，所以一下子可以减很多融资成本。＂他说。
今年首季，上市内地房地产商的合同销售表现同比普遍仍然下降，但林中认为，随着大部分城市取消限购令，加上降息降准、降首付比例等种种利好因素叠加，预期5月将迎来房地产市场的＂小阳春＂。
＂政策一般要9-12个月时间去反应，所以5、6月市场应会好转。＂他说。
该公司设订2015年合同销售目标为250亿元人民币，今年首季累计合同销售额37亿元。林中表示，公司一般上半年的销售占全年35%，下半年占65%，他预期4月表现应比首季平均每月为佳。
此外，他还提到，公司去年抓住机会在其主要城市北京、上海，以及一些较好的二线城市补充了土地储备，将对2016年的业绩提升提供很大保障。
旭辉控股今天以全日最高收市，升1.86%，报2.19港元，为其2012年11月上市以来新高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料