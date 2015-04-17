台湾央行：共发行2,041.5亿台币存单，存单发行余额增6亿

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透台北4月17日 - 台湾央行周五公布，共发行2,041.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,035.5亿台币相较，存单发行余额增6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,001.5
91天期 0.93 34.0
182天期 1.05 6.0
央行上日发行1,433.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,547.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为177亿台币，累积超额准备为4,263亿台币、加计前期1%的超额准备为5,570亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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