台湾央行：共发行2,041.5亿台币存单，存单发行余额增6亿

路透台北4月17日 - 台湾央行周五公布，共发行2,041.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,035.5亿台币相较，存单发行余额增6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,001.5

91天期 0.93 34.0

182天期 1.05 6.0

央行上日发行1,433.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,547.1亿台币。