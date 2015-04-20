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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--4月20日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 4月20日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     4/20      1600       外销订单       3月   +0.6%*                    -2.7%
     4/22      0830     季调失业率       3月       --                    3.74%
                                                       
     4/23      1600       工业生产       3月       --                   +3.32%
                                                       
     4/24      1610       M2年增率       3月       --                   +6.51%
                                                       
    * 4月20日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     4/30      0830     经济成长率    第一季       --           +3.35%(统计值)
                          (概估值)                     
    * 5月4日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      5/5      1610       外汇存底     4月底       --          4,146.89亿美元
      5/5      0830   消费者物价指       4月       --                  -0.61%
                           数(CPI)                     
      5/8      1600           出口       4月       --                   -8.9%
 
    * 5月18日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     5/20      1610         经常帐    第一季       --          顺差191.8亿美元
 
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(估)       重贴现率    第二季       --                   1.875%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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