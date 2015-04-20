台湾经济指标预测--4月20日至5月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +0.6%* -2.7% 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 3.74% 4/23 1600 工业生产 3月 -- +3.32% 4/24 1610 M2年增率 3月 -- +6.51% * 4月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/30 0830 经济成长率 第一季 -- +3.35%(统计值) (概估值) * 5月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1610 外汇存底 4月底 -- 4,146.89亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- -0.61% 数(CPI) 5/8 1600 出口 4月 -- -8.9% * 5月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差191.8亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(估) 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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