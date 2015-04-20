台湾已公布经济指标--2015/4/20

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 2月 +3.32% +7.58% r 4/23 -- 季调失业率 2月 3.74% 3.78% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 -0.61% -0.20% R 5/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,146.89 4,178.26 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 -8.9% -6.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 -17.8% -22.4% 5/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +6.51% +5.86% 4/24 -- 外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 +0.6% 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r 4/30 -- (Q4统计值) (Q3统计值) (概估值 ) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。