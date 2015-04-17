《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:46时,1港元=0.79958人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 15.08 9.72 1.94 南玻 10.87 6.11 2.22 深康佳 14.82 8.47 2.19 ST中华 13.84 6.30 2.75 ST中冠 32.30 15.35 2.63 深深宝 11.77 8.61 1.71 深华发 14.75 7.03 2.62 深赤湾 24.81 18.83 1.65 招商地产 31.96 22.80 1.75 特力 19.28 10.38 2.32 飞亚达 17.08 8.09 2.64 一致药业 75.80 57.01 1.66 深深房 11.37 6.90 2.06 ST盛润 11.50 8.51 1.69 深南电 12.71 6.29 2.53 深纺织 12.87 8.34 1.93 方大集团 13.05 6.87 2.38 深国商 23.21 11.82 2.46 深赛格 12.64 6.95 2.27 宝石 12.11 7.95 1.91 小天鹅 19.55 17.38 1.41 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 8.90 6.26 1.78 ST珠江 11.79 7.81 1.89 美菱电器 8.25 6.17 1.67 大冷股份 14.88 9.10 2.05 粤电力 9.58 7.35 1.63 佛山照明 14.52 10.09 1.80 江铃汽车 42.29 39.10 1.35 沙隆达 15.78 9.89 2.00 苏常柴 10.68 6.09 2.19 威孚高科 34.50 33.89 1.27 古井贡酒 37.91 31.90 1.49 ST东海 10.13 7.60 1.67 长安汽车 20.29 21.17 1.20 京东方 4.47 3.48 1.61 鲁泰 14.23 12.68 1.40 本钢板材 7.18 4.22 2.13 张裕 45.20 36.18 1.56 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料