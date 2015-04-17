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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 17:02 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增266.5亿台币，连续两周净增

路透台北4月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增266.5亿台币，连续两周净增，央行存单未到期
余额为6兆(万亿)9,547.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增121亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   4/13     2,144.50          *2,352.50         +208.00
   4/14       969.00             982.00          +13.00
   4/15     1,978.50           1,978.50            0.00
   4/16     1,393.70           1,433.20          +39.50
   4/17     2,035.50           2,041.50           +6.00
 总计       8,521.20           8,787.70         +266.50
  注*：含200亿台币两年期定存单。
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   4/13              85.00                   39.00
   4/14              29.00                   11.00
   4/15              47.00                    8.00
   4/16              37.00                    6.00
   4/17              34.00                    6.00
 总计               232.00                   70.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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