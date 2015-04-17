中国房地产：开发商今年盈利能力料进一步恶化，可能出现更多违约--标普

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 国际评级机构标准普尔周五发布研究报告称，今年部分中国房地产商的盈利能力将会进一步恶化，不排除出现更多违约现象。
据该份名为《2014年弱势业绩如何影响中国房地产开发商的复苏前景》的报告显示，去年很多地产开发商的年度业绩较上一年明显转差。虽然大部分公司通过降价达到了预期销售目标，但总体来看2014年土地成本上升17%，低价格加之高成本使得企业盈利能力持续减弱。销售增长持续放缓可能影响这些企业未来12个月内的评级。
标准普尔预期，布局小城市的开发商将面对更大的去库存及提升盈利的压力。
标普分析师叶翱行在视频记者会表示，这主要是因为供应过剩导致行业在二、三线城市的竞争更加激烈。
“小城市的开发商面临更加不稳定的竞争环境。由于供应过剩，即使降价销售，销售状况在这一地区也未必普遍升温。”叶翱行表示。
他并强调，在增长放缓的情况下，流动性依旧是开发商面临的主要风险，对于部分已在承压的开发商而言，这一问题则尤为严峻。较低的现金结余和增多的短期债务都加重了再融资风险，尤其是那些通过其他高成本渠道融资的开发商。
在融资和政策支持方面，该报告指出，由于与2014年6月相比，行业整体信用变差，贷款人可能偏向信用状况较强和规模较大的开发商。
标普还认为，首套购房和改善型购房的需求仍会保持稳定，为今年住宅销售量的稳定提供较强基础。但由于一季度的淡季后，开发商寻求去库存意愿增强，房价仍有下调的空间。
“政策放松可能在逐步显现一些效果，尤其是一线城市和部分二线城市，但行业整体的复苏将是不平稳的。同时政府的利好政策需要时间来实现，我们预计将体现在2015年下半年。”叶翱行补充。（完） (发稿 刘雅丽；审校 梁慧仪/林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料