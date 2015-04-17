《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:52时，1 港元=0.79954人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.91%，高 于上交易日收盘的25.33%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.64 6.79 1.04 建设银行 7.19 7.61 1.18 中国银行 4.93 5.38 1.15 农业银行 4.03 4.39 1.15 招商银行 18.32 23.50 0.98 中信银行 8.27 7.13 1.45 交通银行 7.23 7.83 1.15 民生银行 10.93 11.04 1.24 中国人寿 39.45 38.65 1.28 中国平安 89.92 108.90 1.03 中国太保 36.19 42.40 1.07 中信证券 35.14 35.95 1.22 新华人寿 55.38 50.60 1.37 海通证券 27.63 25.20 1.37 华能国际 9.38 9.84 1.19 大唐发电 7.34 4.77 1.92 华电国际 8.03 7.64 1.31 中煤能源 7.79 5.06 1.93 中国神华 22.24 20.80 1.34 中国石油 13.38 10.62 1.58 兖州煤业 15.51 8.36 2.32 中国石化 7.34 7.01 1.31 上海石化 6.74 4.04 2.09 中海油服 27.18 17.92 1.90 仪征化纤 8.95 4.54 2.47 中国铝业 8.02 5.25 1.91 江西铜业 22.31 16.36 1.71 洛阳钼业 14.15 7.86 2.25 紫金矿业 5.00 3.17 1.97 马钢股份 5.28 3.19 2.07 鞍钢股份 7.12 6.45 1.38 重庆钢铁 4.36 2.51 2.17 海螺水泥 25.25 31.20 1.01 洛阳玻璃 13.32 7.47 2.23 京城机电 10.90 5.89 2.31 中联重科 7.99 5.85 1.71 金隅股份 12.02 9.10 1.65 中国国航 10.69 9.03 1.48 东方航空 7.82 5.91 1.65 南方航空 9.94 7.39 1.68 中国远洋 9.67 6.65 1.82 中海集运 7.85 4.57 2.15 中集集团 26.56 22.55 1.47 中海发展 11.59 7.59 1.91 宁沪高速 9.05 10.70 1.06 深高速 11.23 7.98 1.76 成渝高速 7.34 4.66 1.97 皖通高速 9.01 7.00 1.61 广深铁路 6.41 5.16 1.55 中国南车 35.88 19.86 2.26 中国交建 22.20 15.80 1.76 中国铁建 23.76 16.50 1.80 中国中铁 18.00 11.90 1.89 长城汽车 56.53 56.85 1.24 比亚迪 57.15 45.00 1.59 广汽集团 11.14 8.60 1.62 青岛啤酒 47.60 51.95 1.15 白云山 37.22 31.30 1.49 新华制药 14.87 8.67 2.15 海信科龙 10.92 7.83 1.74 南京熊猫 16.12 9.88 2.04 晨鸣纸业 8.90 5.75 1.94 上海医药 25.75 23.65 1.36 中兴通讯 26.13 23.25 1.41 东方电气 27.41 20.10 1.71 潍柴动力 34.57 33.15 1.30 东北电气 6.41 3.40 2.36 广船国际 48.69 33.95 1.79 经纬纺机 24.18 13.88 2.18 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 15.15 7.96 2.38 北辰实业 6.23 3.88 2.01 创业环保 15.74 9.34 2.11 中国中冶 6.74 4.10 2.06 金风科技 19.57 17.00 1.44 丽珠 73.25 59.80 1.53 万科 14.67 19.52 0.94 中国北车 38.46 21.35 2.25 郑煤机 10.59 6.88 1.93 大连港 7.94 4.62 2.15 山东墨龙 11.80 5.44 2.71 浙江世宝 29.80 13.72 2.72 复星医药 27.27 30.20 1.13 光大银行 5.61 5.44 1.29 东江环保 50.26 30.40 2.07 上海电气 14.53 8.75 2.08 广发证券 28.97 25.30 1.43 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料