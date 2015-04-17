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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:55 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月17日

路透香港4月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:52时，1
港元=0.79954人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.91%，高
于上交易日收盘的25.33%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.64            6.79           1.04
 建设银行                                       7.19            7.61           1.18
 中国银行                                       4.93            5.38           1.15
 农业银行                                       4.03            4.39           1.15
 招商银行                                      18.32           23.50           0.98
 中信银行                                       8.27            7.13           1.45
 交通银行                                       7.23            7.83           1.15
 民生银行                                      10.93           11.04           1.24
 中国人寿                                      39.45           38.65           1.28
 中国平安                                      89.92          108.90           1.03
 中国太保                                      36.19           42.40           1.07
 中信证券                                      35.14           35.95           1.22
 新华人寿                                      55.38           50.60           1.37
 海通证券                                      27.63           25.20           1.37
 华能国际                                       9.38            9.84           1.19
 大唐发电                                       7.34            4.77           1.92
 华电国际                                       8.03            7.64           1.31
 中煤能源                                       7.79            5.06           1.93
 中国神华                                      22.24           20.80           1.34
 中国石油                                      13.38           10.62           1.58
 兖州煤业                                      15.51            8.36           2.32
 中国石化                                       7.34            7.01           1.31
 上海石化                                       6.74            4.04           2.09
 中海油服                                      27.18           17.92           1.90
 仪征化纤                                       8.95            4.54           2.47
 中国铝业                                       8.02            5.25           1.91
 江西铜业                                      22.31           16.36           1.71
 洛阳钼业                                      14.15            7.86           2.25
 紫金矿业                                       5.00            3.17           1.97
 马钢股份                                       5.28            3.19           2.07
 鞍钢股份                                       7.12            6.45           1.38
 重庆钢铁                                       4.36            2.51           2.17
 海螺水泥                                      25.25           31.20           1.01
 洛阳玻璃                                      13.32            7.47           2.23
 京城机电                                      10.90            5.89           2.31
 中联重科                                       7.99            5.85           1.71
 金隅股份                                      12.02            9.10           1.65
 中国国航                                      10.69            9.03           1.48
 东方航空                                       7.82            5.91           1.65
 南方航空                                       9.94            7.39           1.68
 中国远洋                                       9.67            6.65           1.82
 中海集运                                       7.85            4.57           2.15
 中集集团                                      26.56           22.55           1.47
 中海发展                                      11.59            7.59           1.91
 宁沪高速                                       9.05           10.70           1.06
 深高速                                        11.23            7.98           1.76
 成渝高速                                       7.34            4.66           1.97
 皖通高速                                       9.01            7.00           1.61
 广深铁路                                       6.41            5.16           1.55
 中国南车                                      35.88           19.86           2.26
 中国交建                                      22.20           15.80           1.76
 中国铁建                                      23.76           16.50           1.80
 中国中铁                                      18.00           11.90           1.89
 长城汽车                                      56.53           56.85           1.24
 比亚迪                                        57.15           45.00           1.59
 广汽集团                                      11.14            8.60           1.62
 青岛啤酒                                      47.60           51.95           1.15
 白云山                                        37.22           31.30           1.49
 新华制药                                      14.87            8.67           2.15
 海信科龙                                      10.92            7.83           1.74
 南京熊猫                                      16.12            9.88           2.04
 晨鸣纸业                                       8.90            5.75           1.94
 上海医药                                      25.75           23.65           1.36
 中兴通讯                                      26.13           23.25           1.41
 东方电气                                      27.41           20.10           1.71
 潍柴动力                                      34.57           33.15           1.30
 东北电气                                       6.41            3.40           2.36
 广船国际                                      48.69           33.95           1.79
 经纬纺机                                      24.18           13.88           2.18
 昆明机床                                       8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                      15.15            7.96           2.38
 北辰实业                                       6.23            3.88           2.01
 创业环保                                      15.74            9.34           2.11
 中国中冶                                       6.74            4.10           2.06
 金风科技                                      19.57           17.00           1.44
 丽珠                                          73.25           59.80           1.53
 万科                                          14.67           19.52           0.94
 中国北车                                      38.46           21.35           2.25
 郑煤机                                        10.59            6.88           1.93
 大连港                                         7.94            4.62           2.15
 山东墨龙                                      11.80            5.44           2.71
 浙江世宝                                      29.80           13.72           2.72
 复星医药                                      27.27           30.20           1.13
 光大银行                                       5.61            5.44           1.29
 东江环保                                      50.26           30.40           2.07
 上海电气                                      14.53            8.75           2.08
 广发证券                                      28.97           25.30           1.43
 
                                                                                                
                                
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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