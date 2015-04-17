中国证券：公募基金和券商资管可参与融券，标的券增至1,100只

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透上海4月17日 - 中国证券业协会及沪深证交所周五发布通知称，支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易。
通知还指出，根据市场发展情况，将适合于融券卖空的股票纳入融券业务和转融券标的证券范围，充分发挥融券卖空机制的市场调节作用，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。
去年9月，上海证交所和深圳证交所分别下发通知，将沪深两市融资融券标的股票总数分别增至500只和400只，两市总量较此前增加200只。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。