中国证券：公募基金和券商资管可参与融券，标的券增至1,100只

路透上海4月17日 - 中国证券业协会及沪深证交所周五发布通知称，支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易。

通知还指出，根据市场发展情况，将适合于融券卖空的股票纳入融券业务和转融券标的证券范围，充分发挥融券卖空机制的市场调节作用，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。