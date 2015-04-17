中国新债：原定下周四招标的江苏地方债可能推迟发行--消息人士

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 多位消息人士周五透露，原定下周四(23日)招标的中国江苏省今年首批地方政府债，可能会推迟发行，但未明确具体原因。该债亦为今年首只计划发行的地方债。
一位消息人士透露，按原定计划今天江苏地方债会在中国债券信息网刊登发行公告，但目前为止还未挂网，而且昨天的江苏财政厅网站相关链接也打不开了。
江苏财政厅一位人士在回复路透询问时表示，“因为要等一些方案措施完善到位之后正式进行，原计划是23号，现在还没有最终决定，有推迟的可能性。”
江苏省财政厅周四曾发布通知，今年首批648亿元省政府一般债券将于下周四（23日)在北京公开招标发行；同时一般债券承销团已经正式组建，共有27家机构入围；此为今年首批公布招标时间的地方政府债。
山东和贵州两省日前发布通知，组建今年地方政府债券承销团，二者首批债券发行规模分别为337亿元人民币和535亿元。至此，已有六省市组建承销团，首批债券规模累计达2,095亿元。
根据江苏省此前公布的通知，今年首批一般债券发行期限包括三年期、五年期、七年期、10年期，债券发行额分别为129.6亿元、194.4亿元、194.4亿元、129.6亿元。
以下为已公布的各省区市今年首批地方债的发行计划(单位：亿元)：
省区市 首批总发行规模 其中一般债中期限发行量 专项债券
三年 五年 七年 10年
-------------------------------------------------------------------
江苏 648 129.6 194.4 194.4 129.6 --
安徽 258 52 77 77 52 --
新疆 109 21.8 32.7 32.7 21.8 --
天津 208 22 62 62 62 --
贵州 535 86 130 130 86 103
山东 337 33.7 101.1 101.1 101.1 --
-------------------------------------------------------------------
合计 2,095 345.1 597.2 597.2 452.5 103
据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。
而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。
2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料