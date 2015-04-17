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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 17:30 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受油价跌势和沪胶交投迟滞影响

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌55元人民币，收于每吨12,725元人民币。

“东京市场交投迟滞，并无真正影响市场走势的消息，”东京一位交易员称。

TOCOM期胶今年以来累计下跌7%，主要归咎于担忧主要买家中国需求走软以及亚洲供应过剩。

“基本而言，鉴于橡胶价格一直承压，而且又无迹象表明供应过剩局面会有改观，因此橡胶对投资者的吸引力已经减弱，”该交易员称。

本周虽有一些橡胶船货易手，但由于主要生产商--泰国多数时间因假期休市，加之橡胶价格仍维持低位，因此交投活动较为淡静。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤137.0美分，下跌1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)
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