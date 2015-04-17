中国反腐：中国电信集团原副总经理冷荣泉涉嫌违纪遭调查--中纪委

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 中国中央纪委监察部周五宣布，中国电信集团公司原副总经理冷荣泉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委网站公布的其简历显示，冷荣泉在2004年10月至2009年4月间担任中国电信集团的副总经理和党组副书记，此后转任集团公司总工程师，并于2010年4月退休。
十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。
新华社4月初报导称，周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结，中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料