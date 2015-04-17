《中国债市每日综述》现券收益率先升后跌，方向不明朗聚焦政策走向

* 现券收益率先升后跌，幅度均变化有限

* IRS亦先上后下，较上日下行约3-4基点

* 一级国债需求一般，对二级未产生影响

* 市场宽松预期强烈，聚焦政策动向

* 资金面预期宽松回购利率延续小幅跌势

路透上海4月17日 - 中国银行间债市周五现券收益率先上后下，IRS(利率互换)亦震荡后终小跌。交易员表示，股市再度冲高及地方债供给压力等打压市场做多信心，空头一度占据上风，但午后经济疲弱走势致宽松预期强烈，政策放松传言四起，收益率转而略下行，多空博弈中市况震荡加剧。

他们并认为，目前现券交投方向不明，机构对后市走势分歧加大，聚焦宽松政策何时落地。

“10年国开比早上下了1.5bp而已，股市涨的太好，债市收益下的没有信心，”北京一银行交易员称，“现券收益率上午还在上，也就是股市尾盘回调了一些，壮胆了。”

他并称，货币政策放松的传言四起，但是感觉市场早已price in(提前反应)，短期看债市风险不大，但是机会也不会太多。

中国股市沪综指周五收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。

北京一券商交易员认为，目前债券多头很大程度寄望央行政策，虽然“放水”的预期一致，但是央行现在可以使用的工具和手段也很多，所以也不敢贸然做多，方向确实看不清楚。

不过，对后市坚定看多的机构亦存，华中一券商研究员认为，目前现券这个位置，收益率波动向下的概率要大于向上的风险；债券供给问题只有在货币供给条件偏紧的情况下才存在，而股市短期也有调整的风险。

“接下来就看央行给不给力了，目前的资金面再降准，就是真宽松了,”他称,有理由看好二季度债市。

一级方面，财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值；边际中标收益率为3.2688%，投标倍数1.67倍。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.8450%，上日尾盘为3.8400%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.0750%/4.0650，上日尾盘为4.08%/4.07%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.295元，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1509 收报96.30元，较上日结算价涨0.13%。

**预期宽松回购利率延续小幅跌势**

银行间市场周五风平浪静，隔夜和七天期回购利率延续小幅跌势。目前来看，市场对未来资金预期整体较为宽松，惟资金价格已至阶段低位，再下行动力渐弱。

交易员称，七天回购利率已跌至2.8%附近，后续走向还要看央行对短端利率的引导态度而定。短期内需要重点关注的影响因素还是缴税，以及可能的MLF到期续做等。

上海一券商交易员表示，“今天很松的，各期限都有出。就是14天的可以跨月了贵点。”

至于隔夜和七天等主要回购利率定位，她认为，应该还是掌握在央行手中。因此未来公开市场逆回购是否继续，以及相应利率变化，都要继续关注。

本周二央行公开市场七天期逆回购利率再降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。