中国股市：证监会发言人重申投资者应理性投资，不要盲目跟风炒作

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 在近期中国A股连创新高之后，监管层开始强调风险给市场降温。中国证监会新闻发言人邓舸周五指出，投资者尤其是新入市的投资者，应理性投资，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作。
中国证监会主席肖钢昨日亦公开表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他还特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。
邓舸在每周新闻例会上指出，投资者踊跃入市，说明大家对中国证券市场充满信心，但不少新投资者只看到炒股赚钱的可能，忽视了炒股赔钱的风险，对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市风险缺少足够的认识和警惕。
今年第一季，中国新增股票账户达到795多万户，同比增长433%，其中80后（1980年以后出生人群）成为主力军，占62%。从持股规模看，90%以上帐户持股市场50万元人民币以下。
中国股市沪综指周五盘中一度突破4,300点整数关口，收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，继续刷新逾七年收盘高点。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料