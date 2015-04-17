欧洲汇市：英镑/美元升破1.5，为一个月以来首次

大多数民调显示，保守党和工党的支持率不相上下，这意味着英国可能出现无多数党派的议会。苏格兰民族党(SNP)等较小党也有不俗表现，因而很难预测哪个政党能胜出，以及能否组建稳定的政府。

“就业报告再度证明，英国基本面一直不错，”FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad表示。

“我们的确需要美元进一步大幅走软，英镑才能在1.50美元上方站稳。否则，英镑的下行风险将很大，投资者正在寻找另一个逢高抛售的机会。”

美元指数 周五连续第四日下跌，因之前公布的一系列美国经济数据表现不佳，使人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来几个月加息的前景产生质疑。

但英国数据表现相对较好，通胀率仍维持在零左右，这使英国央行能在更长时间内将利率维持在低位。

周五公布的数据显示，薪资增幅依然较低。英国截至2月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.7%，截至1月的三个月同比增1.9%。不包括奖金的平均每周薪资所得较上年同期增加1.8%。

欧元兑英镑 跌0.1%，至0.72英镑。(完)

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