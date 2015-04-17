《中国企业债发行日程表》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市道路 9 8 4/24簿记建档 上限7.73% AA 4/27-4/28 招商证券 桥梁工程 (第3-7年末每年还15%本金/第8年偿还25%/遵义市新区建投集团提供担保) ========================================================================================= *绍兴市城 5 7 4/24簿记建档 -- AA 4/27-4/29 摩根士丹利华鑫证券 中村改造建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *安庆市城市 16 7 4/24簿记建档 上限7.26% AA 4/27-4/29 国元证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= *天津环城 12 7 4/24簿记建档 -- AA+ 4/27-4/28 平安证券 城市基础设施投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *漳州市 6 7 4/24簿记建档 -- AA 4/27-5/4 国信证券 经济发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 阿克苏信诚 8 7 -- 6.40% AA 4/16-4/20 兴业证券 资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 株州高科集团 10 7 4/16簿记建档 *6.38% AA 4/17-4/21 海通证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 6.70% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 上限7.28% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 *5.75% AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海闵行 20 7 4/17簿记建档 上限7.38% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 江门市高新 8 7 4/21簿记建档 上限7.78% AA 4/22-4/24 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 梅州市 10 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 广州证券 新金叶发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 桂林市经济 10 7 4/21簿记建档 上限7.28% AA+ 4/22-4/24 银河证券 建设投资总公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 迁安市兴源 15 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 中信建投证券 水务产业投资 (第3-7年末每年还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 浙江瓯海 16 7 4/22簿记建档 -- AA 4/23-4/27 东方花旗证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财通证券 ========================================================================================= 泸州市兴泸 10 10 4/22簿记建档 上限7.28% AA 4/23-4/27 国开证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金/第4-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 郴州市 10.5 7 4/23簿记建档 上限7.68% AA 4/24-4/27 财富证券 新天投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 淮安市城市 12 7 4/22簿记建档 上限6.90% AA 4/23-4/28 申万宏源 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设 3.5 7 4/23簿记建档 上限7.98% AA 4/24-4/28 平安证券 兵团第十师国资经营 (第五年末附发行人和投资者选择权) ========================================================================================= 丹阳市开发区 9 7 4/23簿记建档 -- AA 4/24-4/28 东吴证券 高新技术产业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水 12 7 4/22簿记建档 -- AA- 4/23-4/29 信达证券 区城区建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/发行人以土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 天津津融 12 7/10 4/22簿记建档 -- AA+ 4/23-4/29 渤海证券 投资服务集团
(品种一规模4.5亿元，期限7年，附第5年末票面利率选择权及投资者回售选择权)
(品种二规模7.5亿元，期限10年，附第7年末票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料