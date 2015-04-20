重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月13日-4月17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.17%，维持最近四周的震荡行情，汇价基本延续在6.19-6.22区间整理，缺乏方向。由于本周初中国外贸数据欠佳，令人民币触及近一个月低点，但受美元冲高回落以及中间价稳步上行带动，人民币逐步反弹；而中国总理李克强的“不希望人民币汇率继续贬值”提振人民币结汇情绪。 。

公开市场操作: --中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。

业内人士称，降准现身以前，传达央行指向意图的逆回购操作有望持续，中标利率仍有下行空间。同时MLF(中期借贷便利)等工具也将继续发挥流动性调节功能。

债市: --银行间市场现券当周走势震荡，收益率先跌后涨。周初进出口贸易数据走差及随后公布的M2等数据均显示基本面依旧疲弱，且总理表态称经济下行压力还将加大，宽松预期升温，同时新股虽密集发行，但资金利率跌势不改供给宽裕，双重因素支撑收益率一度下行；但随着江苏地方债招标时间公布，供给疑虑难消，而股市再上新高，多空交织下，机构交投谨慎，多观望待宽松政策进一步动向。

票据: --受银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场当周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。

交易员认为，从现有经济形势和央行降低社会融资成本意图来看，降息、降准等宽松预期十分强劲，支撑票据转贴利率下行大趋势。只是在具体政策出台前，票据价格续降动力有限。

股市: --当周沪综指 累计上涨6.27%，为连续第六周上涨。尽管本周有30只新股密集申购、中国经济数据疲弱等利淡，但因市场人气鼎沸，增量资金源源不断，大盘继续强势上攻，周五沪综指收报4,194.82点，创下自2008年3月7日以来的新高。