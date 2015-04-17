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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 17:49 BJT

中港证券：易方达基金首次持有粤运交通H股股本逾5%--港交所资料

路透香港4月17日 - 据港交所 的披露权益资料显示，中国易方达基金管理有限公司首次持有粤运交通 H股股本逾5%的股份。

资料显示，易方达于本周二（14日）以平均每股9.57港元，购入粤运交通10万股股份；本次增持后，其持股量升至690万股或5%。

根据有关规定，持有5%或以上权益的股东被视作上市公司的主要股东，并须向港交所作出申报。

除粤运交通之外，易方达未持有其他香港上市公司5%或以上权益。

粤运交通属广东省交通集团旗下企业，2005年在香港上市，主要提供汽车运输及配套服务、高速公路服务区服务等。现时交通集团持有粤运交通约2.8亿股内资股，占总股本的66.96%。

粤运交通周五收升1.7%，报9.56港元，过去一个月累计涨近六成。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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