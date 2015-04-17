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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 18:02 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月17日

路透香港4月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             101.92                      144.10
 买入成交金额                   58.94                       81.29
 卖出成交金额                   42.98                       62.81
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   贵州茅台      720,414,860    656,048,908   1,376,463,768
 2                   中国平安      281,528,249    321,306,441     602,834,690
 3                   大秦铁路      357,897,060    230,865,145     588,762,205
 4                   招商银行      269,461,095    286,476,268     555,937,363
 5                   中国中铁      373,425,187     28,133,418     401,558,605
 6                   上汽集团      275,591,058     48,478,607     324,069,665
 7                   华胜天成      311,297,747      3,648,732     314,946,479
 8                   三安光电        1,524,207    309,056,881     310,581,088
 9                   伊利股份      154,375,157    123,005,193     277,380,350
 10                  中国银行       92,448,025    110,276,813     202,724,838
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        810,288,300    467,168,468   1,277,456,768
 2                 上海电气        493,144,020    360,724,100     853,868,120
 3                 中国北车        470,777,160    209,349,085     680,126,245
 4                 中海油田服务    159,822,440    346,109,360     505,931,800
 5                 中海集运        160,116,360    297,900,670     458,017,030
 6                 国美电器        207,017,850    177,736,730     384,754,580
 7                 中广核电力      176,854,190    158,100,200     334,954,390
 8                 中国中铁        199,163,540    115,279,740     314,443,280
 9                 中国中冶        150,938,520    155,631,610     306,570,130
 10                中国铁建        158,776,920    147,690,120     306,467,040
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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