表格：沪港通活跃股一览--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 101.92 144.10 买入成交金额 58.94 81.29 卖出成交金额 42.98 62.81 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 贵州茅台 720,414,860 656,048,908 1,376,463,768 2 中国平安 281,528,249 321,306,441 602,834,690 3 大秦铁路 357,897,060 230,865,145 588,762,205 4 招商银行 269,461,095 286,476,268 555,937,363 5 中国中铁 373,425,187 28,133,418 401,558,605 6 上汽集团 275,591,058 48,478,607 324,069,665 7 华胜天成 311,297,747 3,648,732 314,946,479 8 三安光电 1,524,207 309,056,881 310,581,088 9 伊利股份 154,375,157 123,005,193 277,380,350 10 中国银行 92,448,025 110,276,813 202,724,838 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 810,288,300 467,168,468 1,277,456,768 2 上海电气 493,144,020 360,724,100 853,868,120 3 中国北车 470,777,160 209,349,085 680,126,245 4 中海油田服务 159,822,440 346,109,360 505,931,800 5 中海集运 160,116,360 297,900,670 458,017,030 6 国美电器 207,017,850 177,736,730 384,754,580 7 中广核电力 176,854,190 158,100,200 334,954,390 8 中国中铁 199,163,540 115,279,740 314,443,280 9 中国中冶 150,938,520 155,631,610 306,570,130 10 中国铁建 158,776,920 147,690,120 306,467,040 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料