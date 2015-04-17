中国电力：在电价形成机制、售电侧放开等方面将出台配套政策--发改委

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 中国国家发展改革委周五就全国电力体制改革工作作出部署，表示将在电价形成机制、售电侧放开、市场平台建设、增量配电投资放开及分布式电源等方面制定出台配套政策，把改革工作落实到位。
据发改委召开的全国电力体制改革工作电视电话会议，发改委强调通过有序放开输配以外的竞争性环节电价，向社会资本放开配售电业务，放开公益性和调节性以外的发用电计划，推进交易机构相对独立、规范运行，进一步强化电力统筹规划。
会议称，要落实国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见，要在改革中保留必要的公益性调节性发用电计划，以确保居民生活、农业、公益性服务用电。要通过电网企业功能定位的调整，从内在机制上确保电网对可再生能源的公平开放，推进可再生能源的开发利用。
还要避免借改革的名义发展高耗能产业，使直接交易等改革探索变成降低高耗能企业成本的特殊政策；要通过改革加强输配电网的规划落实，及时协调输变电设施建设中存在的问题，推进城乡电网改造、优化配电网布局。
上月发布的新电改方案明确了此轮电改的主线，即按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料