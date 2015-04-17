中港个股：中信证券将融资融券规模上限提高两倍，因应两融市场大跃进

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，将公司融资融券业务规模上限提高两倍，以适应近阶段国内沪深两市融资融券业务规模大幅增长的新形势。
公告指出，公司的融资融券规模上限由目前的上一年度经审计的净资产值提高至上一年度净资产值的三倍。若按2014年底公司净资产1,011.3亿元来计算，这一新政使得中信证券的两融业务规模提高约2,000亿元。
此前已有多家券商宣布提高各自两融业务规模上限，广发证券 将融资融券业务规模由不超过1,200亿元提高至不超过1,600亿元；海通证券 将其融资类业务总规模扩大至2,500亿元。
截止周四，沪深两市融资融券余额达1.75万亿元，较去年底净增逾7,000亿元。
中国证监会主席助理张育军近日表示，券商两融业务要强化合规管理，要科学合理谨慎的确定融资业务规模，根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握好融资融券业务的发展节奏与速度，适当控制经营杠杆，有效防范流动性风险。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料