版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 18:30 BJT

美日贸易：日本和美国将就TPP自贸协定举行部长级会谈--共同社

路透东京4月17日 - 日本共同社周五引述未具名消息人士报导称，日本经济财政大臣甘利明与美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)将在东京举行双边贸易谈判。

外界认为此次双边贸易谈判，对于跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。

共同社并未说明双方会面的时间，但其他日本媒体此前称两人希望定在周日和下周一。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐