中国经济：推进利率汇率市场化改革，拓宽外汇储备运用--总理

路透北京4月17日 - 中国总理李克强周五表示，要推进利率汇率市场化和人民币资本项目可兑换扎实向前，通过拓宽外汇储备运用渠道，扩大两优贷款规模等，推动中国装备走出去，和国际产能合作，带动国内相关产业发展和升级。要支持金融创新和扩大对外开放。