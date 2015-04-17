中国经济：推进利率汇率市场化改革，拓宽外汇储备运用--总理

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透北京4月17日 - 中国总理李克强周五表示，要推进利率汇率市场化和人民币资本项目可兑换扎实向前，通过拓宽外汇储备运用渠道，扩大两优贷款规模等，推动中国装备走出去，和国际产能合作，带动国内相关产业发展和升级。要支持金融创新和扩大对外开放。
中央人民广播电台周五引述李克强考察国家开发银行 和中国工商银行 并召开座谈会时称，要推进保险业改革创新，利用来源稳定、期限长的保险资金设立投资基金助推实体经济发展，扩大向开发性、政策性金融发放抵押补助贷款规模，支持棚改、水利、中西部铁路等稳增长、调结构、惠民生等重大项目尽快落地。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。