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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 19:04 BJT

中国经济：推进利率汇率市场化改革，拓宽外汇储备运用--总理

路透北京4月17日 - 中国总理李克强周五表示，要推进利率汇率市场化和人民币资本项目可兑换扎实向前，通过拓宽外汇储备运用渠道，扩大两优贷款规模等，推动中国装备走出去，和国际产能合作，带动国内相关产业发展和升级。要支持金融创新和扩大对外开放。

中央人民广播电台周五引述李克强考察国家开发银行 和中国工商银行 并召开座谈会时称，要推进保险业改革创新，利用来源稳定、期限长的保险资金设立投资基金助推实体经济发展，扩大向开发性、政策性金融发放抵押补助贷款规模，支持棚改、水利、中西部铁路等稳增长、调结构、惠民生等重大项目尽快落地。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
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