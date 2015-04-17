更新版 1-中国经济：金融调控要服务于经济发展，稳健货币政策要灵活有效--总理

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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路透北京4月17日 - 中国总理李克强周五表示，经济下行压力加大，金融调控要服从和服务于经济社会发展大局，在经济新常态下要有新举措，稳健货币政策要灵活有效，加大定向调控和结构性改革力度。
中国政府网周五刊登新闻稿称，他并提出，要推进利率、汇率市场化和人民币资本项目可兑换扎实向前。通过拓宽外汇储备运用渠道、扩大“两优”贷款规模等，推动中国装备走出去和国际产能合作，带动国内相关产业发展和升级。
李克强今日考察国家开发银行 和中国工商银行 并召开座谈会。这亦证实了路透稍早有关总理考察这两家银行，敦促银行加力支持实体经济的报导。
“在搭配组合运用好现有货币政策工具的同时，根据需要创新推出针对性强的金融措施，与财政政策、产业政策等相互配合，为稳增长、调结构提供支撑。”他表示。
他指出，金融机构要以改革的方式，着力解决融资难、融资贵问题，加强对小微企业和创新创业的服务。商业银行要根据企业情况自主开展贷款展期或续贷，多措并举引导实际利率下行。
李克强称，大力发展政府支持的融资担保机构、基金和再担保机构，通过信贷资产证券化、贷款流转等方式盘活存量资金，发展金融租赁，支持有市场前景的企业发展，扶持“三农”等薄弱环节。
此外，要扩大直接融资，推进股票发行注册制，促进多层次资本市场持续健康发展，加快银行间债券市场和交易所市场互联互通，引导更多资金投入实体经济，使金融与实体经济共享发展红利。
李克强表示，要推进保险业改革创新，利用来源稳定、期限长的保险资金设立投资基金助推实体经济发展，扩大向开发性、政策性金融发放抵押补助贷款规模，支持棚改、水利、中西部铁路等稳增长、调结构、惠民生等重大项目尽快落地。
他指出，要依靠深化改革增强金融业的活力和效率。进一步放开市场准入，实现民营银行、消费金融公司、村镇银行设立“常态化”，塑造金融新格局。
他并表示要支持金融创新和扩大对外开放。积极发展“互联网+金融”等新业态，开展股权众筹融资试点。进一步开展上海自贸区金融开放试点，择机推出“深港通”，增加境内机构境外发债规模并允许募集资金回流境内使用。
同时，要加大不良资产核销和处置力度，强化金融监管协调，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料