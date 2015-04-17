更新版 1-中国经济：金融调控要服务于经济发展，稳健货币政策要灵活有效--总理

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路透北京4月17日 - 中国总理李克强周五表示，经济下行压力加大，金融调控要服从和服务于经济社会发展大局，在经济新常态下要有新举措，稳健货币政策要灵活有效，加大定向调控和结构性改革力度。

中国政府网周五刊登新闻稿称，他并提出，要推进利率、汇率市场化和人民币资本项目可兑换扎实向前。通过拓宽外汇储备运用渠道、扩大“两优”贷款规模等，推动中国装备走出去和国际产能合作，带动国内相关产业发展和升级。

李克强今日考察国家开发银行 和中国工商银行 并召开座谈会。这亦证实了路透稍早有关总理考察这两家银行，敦促银行加力支持实体经济的报导。

“在搭配组合运用好现有货币政策工具的同时，根据需要创新推出针对性强的金融措施，与财政政策、产业政策等相互配合，为稳增长、调结构提供支撑。”他表示。

他指出，金融机构要以改革的方式，着力解决融资难、融资贵问题，加强对小微企业和创新创业的服务。商业银行要根据企业情况自主开展贷款展期或续贷，多措并举引导实际利率下行。

李克强称，大力发展政府支持的融资担保机构、基金和再担保机构，通过信贷资产证券化、贷款流转等方式盘活存量资金，发展金融租赁，支持有市场前景的企业发展，扶持“三农”等薄弱环节。

此外，要扩大直接融资，推进股票发行注册制，促进多层次资本市场持续健康发展，加快银行间债券市场和交易所市场互联互通，引导更多资金投入实体经济，使金融与实体经济共享发展红利。

李克强表示，要推进保险业改革创新，利用来源稳定、期限长的保险资金设立投资基金助推实体经济发展，扩大向开发性、政策性金融发放抵押补助贷款规模，支持棚改、水利、中西部铁路等稳增长、调结构、惠民生等重大项目尽快落地。

他指出，要依靠深化改革增强金融业的活力和效率。进一步放开市场准入，实现民营银行、消费金融公司、村镇银行设立“常态化”，塑造金融新格局。

他并表示要支持金融创新和扩大对外开放。积极发展“互联网+金融”等新业态，开展股权众筹融资试点。进一步开展上海自贸区金融开放试点，择机推出“深港通”，增加境内机构境外发债规模并允许募集资金回流境内使用。

同时，要加大不良资产核销和处置力度，强化金融监管协调，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。