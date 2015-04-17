东南亚股市：菲股因外资抛售收跌；其他市场收盘持平或下滑

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透曼谷4月17日 - 东南亚股市周五收盘持平或下跌，菲律宾股市因外资抛售下滑；新 加坡股市续跌，因投资人对超买的市场获利了结。 菲律宾股市 周五微跌0.02%，本周在地区市场中表现最逊。 证交所交易资料显示，下跌个股中，以Universal Robina Corp 与GT Capita l Holdings 跌势最为明显，当日外资卖超。 新加坡股市 收跌0.2%，周线涨势缩减至1.5%，周五收盘时其14天相对强弱指数 为72.4，连续第五天盘旋于70以上的超买区域。 东南亚其他市场周线大多上扬，交易员表示，这多少反映出美联储可能晚于6月升息的 预期。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 427.68 1.32 +0.31 +4.12 410.77 新加坡 3525.19 -6.42 -0.18 +4.76 3365.15 马来西亚 1845.86 -2.08 -0.11 +4.80 1761.25 泰国 1566.85 -3.15 -0.20 +4.62 1497.67 印尼 5410.64 -10.09 -0.19 +3.51 5226.95 菲律宾 7946.89 -1.31 -0.02 +9.91 7230.57 越南 568.32 0.04 +0.01 +4.16 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料