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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 19:35 BJT

东南亚股市：菲股因外资抛售收跌；其他市场收盘持平或下滑

路透曼谷4月17日 - 东南亚股市周五收盘持平或下跌，菲律宾股市因外资抛售下滑；新
加坡股市续跌，因投资人对超买的市场获利了结。
    
    菲律宾股市 周五微跌0.02%，本周在地区市场中表现最逊。
    
    证交所交易资料显示，下跌个股中，以Universal Robina Corp 与GT Capita
l Holdings 跌势最为明显，当日外资卖超。
    
    新加坡股市 收跌0.2%，周线涨势缩减至1.5%，周五收盘时其14天相对强弱指数
为72.4，连续第五天盘旋于70以上的超买区域。
    
    东南亚其他市场周线大多上扬，交易员表示，这多少反映出美联储可能晚于6月升息的
预期。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   427.68     1.32   +0.31   +4.12   410.77
    新加坡                   3525.19    -6.42   -0.18   +4.76  3365.15
    马来西亚                  1845.86    -2.08   -0.11   +4.80  1761.25
    泰国                      1566.85    -3.15   -0.20   +4.62  1497.67
    印尼                      5410.64   -10.09   -0.19   +3.51  5226.95
    菲律宾                     7946.89    -1.31   -0.02   +9.91  7230.57
    越南                        568.32     0.04   +0.01   +4.16   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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