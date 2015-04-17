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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 21:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因交易商回补空仓

路透雅加达4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周五小幅上涨，交易商在周末前结清空仓，但棕榈油涨幅因马币(林吉特)升值而受到抑制。

指标7月合约 上涨0.09%至每吨2,148马币(593美元)，周线上涨0.94%。

整体成交量为34,999口，仅略低于35,000口的均量。

路透分析师王涛表示，棕榈油可能测试位于2,114马币的支撑位，若跌破将下探2,082马币。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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