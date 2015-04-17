欧洲政经：欧思邦称希腊是全球经济中最令人忧心的部分

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透4月17日 -
* 英国财政大臣欧思邦称，国际货币基金组织(imf)会议气氛较上次国际会议时“明显更加悲观”
* 欧思邦称希腊是全球经济中最令人忧心的部分
* 欧思邦称现在不是对英国经济政策困惑或可能改变方向的时候
* 欧思邦称，imf的存在是为协助陷入困境国家，但希腊最大的问题并非其与imf的关系，而是与欧元区的关系
* 欧思邦称，不认为把例如中国等主要国家拒于全球机构之外是合情合理的
* 欧思邦称，若认为英国可不受希腊退出欧洲问题的影响，那将是错误的
* 欧思邦称，英国决定加入亚投行部分系为确保该行运作透明
* 欧思邦称，让人民币在某个时点纳入imf特别提款权(sdr)货币篮子将是合理的 (完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。