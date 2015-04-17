欧洲政经：欧思邦称希腊是全球经济中最令人忧心的部分

路透4月17日 -

* 英国财政大臣欧思邦称，国际货币基金组织(imf)会议气氛较上次国际会议时“明显更加悲观”

* 欧思邦称希腊是全球经济中最令人忧心的部分

* 欧思邦称现在不是对英国经济政策困惑或可能改变方向的时候

* 欧思邦称，imf的存在是为协助陷入困境国家，但希腊最大的问题并非其与imf的关系，而是与欧元区的关系

* 欧思邦称，不认为把例如中国等主要国家拒于全球机构之外是合情合理的

* 欧思邦称，若认为英国可不受希腊退出欧洲问题的影响，那将是错误的

* 欧思邦称，英国决定加入亚投行部分系为确保该行运作透明

* 欧思邦称，让人民币在某个时点纳入imf特别提款权(sdr)货币篮子将是合理的 (完)