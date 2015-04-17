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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 21:20 BJT

国际油市：亚洲380-cst船舶燃料升水微幅上涨，但低价竞争限制涨幅

路透新加坡4月17日 - 亚洲380-cst船舶燃料升水周五微幅上涨，但
仅勉强持于船货价格上方，交易商表示，因信号显示船舶燃料需求仍然疲
弱，迫使卖家降价。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油较同级船货价格每吨升水持于0.1
5美元，只较上日上扬0.09美元。
    
    “总体而言，市场就是偏弱，大家都在低价竞争，”新加坡一名交易
商表示。
    
    交易商称，新加坡附近的燃料油供应一直都相当高，因来自西方与中
东的船货增加。
    
    由于5月预估将有504吨抵达，该区域的供应仍将维持于高点并增加。
    
    在标购消息方面，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Lt
d拟标售6万吨高硫燃料油船货，出货地点为New Mangalore，船期为5月16
-18日。投标截止日为4月22日，有效期到翌日。
    
    现货交易方面，有一笔成交回报。
    
    壳牌石油以每吨345美元，向兴隆购买2万吨380-cst燃料油，交期为5
月12-16日。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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