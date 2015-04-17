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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 21:31 BJT

国际油市：亚洲汽油现货交易热络；艾克森美孚一炼厂暂时停工进入维修期

路透新加坡4月17日 - 亚洲汽油裂解价差周五小幅下滑至每桶12.65美元，但新加坡现货市场需求热络。

总共有六笔交易达成，总计交易船货30万桶，为2014年4月17日以来最高交易数量。

交易商表示，这股比平常强劲的需求主要由BP所带动，这六笔交易中有四笔是BP采购的船货。

目前尚不清楚BP船货的运送目的地。

艾克森美孚 (Exxon Mobil)在4月16日依照维修计划关闭其位于新加坡裕廊岛的炼厂，交易商估计维修期至少四周。

亚洲石脑油6月上半至7月上半裂解价差升水周五上升0.50美元，报每吨10.50美元，交易商称系受到需求支撑。

新加坡现货有六笔汽油交易，均为92号汽油；另外，有两笔石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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