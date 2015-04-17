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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 21:12 BJT

美股业绩：霍尼韦尔第一季获利增加10%，因成本下滑

路透4月17日 - 飞机驾驶舱部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔 公布，第一季获利增长10%，受成本下滑扶助。

截至3月31日止的第一季净利增加至11.2亿美元，或每股1.41美元，高于上年同期的10.2亿美元与每股1.28美元。

季度支出下滑7.5%。

该公司营收下滑近5%，至92.1亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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