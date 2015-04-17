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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 21:59 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差走强，中止三日连跌

路透新加坡4月17日 - 亚洲柴油裂解价差周五走强，中止三日连跌，交易员称因新加坡炼厂维修使供应受抑，此外，来自埃及的庞大现货需求也构成支撑。

路透数据显示，5月柴油裂解价差上升0.03美元，至每桶较迪拜原油升水13.38美元。

艾克森美孚新加坡炼厂发言人表示，该厂自4月16日起进入维修期，但并未确切说明会停工几周。

交易商表示，埃及强劲现货需求也支撑价差。交易文件显示，Egyptian General Petroleum Corp求购768,000吨5月和6月交付的柴油。

现货交易有一笔航煤交易，没有柴油成交回报。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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