美国股市：开盘下跌，投资人对中国箝制市场交易报导感到忧心

路透纽约4月17日 - 美国股市周一开盘下跌，投资人对中国可能加大监管的力道箝制中国市场交易的报导感到担忧，此举可能对近期流入中国市场的资金带来负面影响。

道琼工业指数 下跌113.71点，或0.63%，报17,992.06点；标普500指数 下跌10.3点，或0.49%，报2,094.69点；Nasdaq综合股价指数 下跌42.52点，或0.85%，报4,965.27点。(完)