美国股市：开盘下跌，投资人对中国箝制市场交易报导感到忧心

欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透纽约4月17日 - 美国股市周一开盘下跌，投资人对中国可能加大监管的力道箝制中国市场交易的报导感到担忧，此举可能对近期流入中国市场的资金带来负面影响。
道琼工业指数 下跌113.71点，或0.63%，报17,992.06点；标普500指数 下跌10.3点，或0.49%，报2,094.69点；Nasdaq综合股价指数 下跌42.52点，或0.85%，报4,965.27点。(完)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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