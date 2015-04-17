南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于美国通胀数据和南非供电问题

路透约翰内斯堡4月17日 - 南非兰特兑美元周五跌至一周低点，因美国通胀数据支持今年升息希望，支撑美元表现，而南非停电和反移民动乱的消息打压市场人气。

汤森路透数据显示，在1428 GMT，兰特兑美元 报12.0480兰特，为4月9日来最低水平，较周四收位下跌0.71%。

“美国CPI数据略低于预期，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer说，“但核心CPI意外上升，看来引发了一些围绕美联储可能采取强硬立场和美国升息时机的新臆测。”

分析师仍在消化今年美国将升息一次，可能在今年第四季晚些时候。