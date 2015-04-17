欧洲汇市：英镑升穿1.5美元后回落，英国选举忧虑盖过强劲的就业报告

路透伦敦4月17日 - 英镑兑美元周五尾盘从高位回落，英国就业报告强劲推动英镑兑美元在早盘升至四周高位，但之后英镑回软。

交易员称，美元小幅反弹是英镑回落的主要原因，但美元本周势将录得一个月来最大周度跌幅，因许多投资者将美国升息预期推迟。

周五公布的数据显示，英国截至2月的三个月就业人数增长24.8万至3,104.9万人，为去年4月以来最大的三个月增幅。 英国就业数据强于其他欧元区国家。

不过，在下月英国选举前的政治风险和对英国经济前景的疑虑，合力向英镑施压。

“英国就业市场报告推动英镑走势，但选举日益临近，市场对经济数据的反应很小，甚至视而不见，”KBC分析师在研究报告中说。

英镑兑美元 上涨最多0.6%，至1.5036美元，为3月18日以来最高，之后回落至1.4935美元，日内持平。本周英镑仍上涨略多于2%，英镑在英国选举前进一步走强，看来主因是美元本周下跌。

民调显示英国保守党和工党支持率旗鼓相当，意味了英国不太可能组成多数政府。

美元指数 跌续第四日下跌，一连串疲弱经济数据令投资者担忧美联储未来几个月升息的前景。