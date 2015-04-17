金属期市：伦敦期锡持稳，此前因供应充足而跌至2009年来最低

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透伦敦4月17日 - 伦敦期锡周五持稳，此前因供应充足忧虑和需求疲弱，引发市场抛售，令期锡盘中挫跌至2009年来最低水平，而期铜价格上涨，受助于需求增强的希望。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 触及每吨13,600美元，此为2009年9月来最低，较周四收盘15,000美元大跌9%，但之后缩减跌幅，收跌1%，报每吨14,850美元。
“中国一年从缅甸进口大约3万吨锡精矿。市场怀疑，印尼生产商是否会同意减少出口，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。
印尼锡业协会周五称，其会员和印尼最大的锡出口商PT Timah 在锡价跌破每吨17,000美元时将不会出售锡。
锡价在今年迄今大跌了25%，但仍未能说服印尼和中国生产商减产。
LME锡未平仓合约为22,990口，其中2,595口是押注锡价下跌。
LME期铜 上涨至三周高位每吨6,147美元，买盘最后报6,050美元，周四收报6,060美元。美元走低和预期中国经济已过了最坏时期，是带动期铜升至数周高位的其中原因。
“很多人认为中国已过了最坏时期，加上矿场供应受阻，令期铜价格上涨。我不是很肯定，中国数据一直很疲弱，”一交易商说。
“一些人押注中国电网将提振需求，但可能增加的电网中，很大部份是使用高电压电缆，所用的材料是铝而不是铜。”
期铝 收报1,815美元，上日报1,820美元。期镍 收报12,555美元，低于上日报12,845美元。
期锌 触及12月5日来最高2,245美元，之后收报2,213美元，低于上日的2,228美元。期铅 升至12月1日来最高2,053美元，买盘最后报2,031美元，低于上日的2,045美元。LME锌和铅库存下降，支持期锌和期铅价格。(完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料