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亚洲 | 2015年 4月 18日 星期六 01:39 BJT

金属期市：伦敦期锡持稳，此前因供应充足而跌至2009年来最低

路透伦敦4月17日 - 伦敦期锡周五持稳，此前因供应充足忧虑和需求疲弱，引发市场抛售，令期锡盘中挫跌至2009年来最低水平，而期铜价格上涨，受助于需求增强的希望。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 触及每吨13,600美元，此为2009年9月来最低，较周四收盘15,000美元大跌9%，但之后缩减跌幅，收跌1%，报每吨14,850美元。

“中国一年从缅甸进口大约3万吨锡精矿。市场怀疑，印尼生产商是否会同意减少出口，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

印尼锡业协会周五称，其会员和印尼最大的锡出口商PT Timah 在锡价跌破每吨17,000美元时将不会出售锡。

锡价在今年迄今大跌了25%，但仍未能说服印尼和中国生产商减产。

LME锡未平仓合约为22,990口，其中2,595口是押注锡价下跌。

LME期铜 上涨至三周高位每吨6,147美元，买盘最后报6,050美元，周四收报6,060美元。美元走低和预期中国经济已过了最坏时期，是带动期铜升至数周高位的其中原因。

“很多人认为中国已过了最坏时期，加上矿场供应受阻，令期铜价格上涨。我不是很肯定，中国数据一直很疲弱，”一交易商说。

“一些人押注中国电网将提振需求，但可能增加的电网中，很大部份是使用高电压电缆，所用的材料是铝而不是铜。”

期铝 收报1,815美元，上日报1,820美元。期镍 收报12,555美元，低于上日报12,845美元。

期锌 触及12月5日来最高2,245美元，之后收报2,213美元，低于上日的2,228美元。期铅 升至12月1日来最高2,053美元，买盘最后报2,031美元，低于上日的2,045美元。LME锌和铅库存下降，支持期锌和期铅价格。(完)
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