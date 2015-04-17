全球经济：G20称全球经济成长前景改善，仍面临汇率波动和低通胀等挑战

路透华盛顿4月17日 - 20国集团(G20)周五表示，全球经济面临的风险降低，发达国家经济成长前景改善，不过，G20警告称，汇率波动、地缘政治紧张局势和低通胀仍带来挑战。

“全球经济前景面临的风险较上次部长会议时更加均衡，”G20国家财长和央行总裁在结束为期两日的会议后发表公报中表示，“发达经济体，特别是欧元区和日本，的短期前景近期改善，而美国和英国经济继续稳步成长，可能支持全球经济更强劲复苏。”

“不过，全球经济仍面临重大挑战，包括汇率波动和长期低通胀、持续的内部和外部失衡、政府债务高企和地缘政治紧张局势等，”G20在公报中表示。

G20称将密切关注金融市场波动，并在必要时采取行动；将灵活执行财政政策以支持成长；很多发达经济体仍需宽松货币政策。

G20表示，应“慎重校准”并“明确沟通”货币政策，以将负面的外溢效应降至最低。G20称重申之前的外汇承诺，且将抵制保护主义。

G20同意建议在必要时采取政策行动以解决资产管理带来的风险，可以酌情利用资本流动管理举措来解决大规模、高波动性资本流动问题。(完)