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亚洲 | 2015年 4月 18日 星期六 02:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费攀升

路透4月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上升，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数上扬4点，报597点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨11点，或2.11%，报532点。日均获利上涨56美元，至4,712美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升6点，报642点，日均获利上涨41美元，至5,117美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报358点。超灵便型船指数 升7点，报619点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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