纽约期市：可可期货尾盘受一轮卖盘拖累下跌，原糖下滑

路透纽约/伦敦4月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货收低，受尾盘一轮卖盘拖累下跌下挫逾1%，原糖在上日升至五周高位后回落，美元走高也向糖市施压。

咖啡期货持稳。

可可市场在周五大部份交易时间几无变动，对北美可可加工数据无甚反应，但在收盘前放量下跌，因技术卖出信号带动卖盘。

7月纽约可可期货 收跌33美元，或1.1%，收报每吨2,841美元，但连续第三周上涨。

7月伦敦可可期货 收跌23英镑，或1.2%，报每吨1,959英镑。

5月原糖期货 收低0.19美分，或1.4%，报每磅13.24美分。交投最活跃的7月原糖期货 收跌1%，报每磅13.18美分。

8月白糖期货 下挫5美元，或1.3%，收报每吨372.70美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 跌0.1美分，或0.1%，收报每磅1.414美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.05%，报每吨1,826美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)