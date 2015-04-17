芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第四日收高，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第 四日，受助于一轮技术性买盘和周末前投资者回补空头。 对下周巴西卡车司机罢工可能令该国大豆运送速度缓慢的忧虑加重， 这支撑CBOT大豆价格。 预期美国大豆丰产，限制了市场涨幅。 CBOT-5月大豆期货在隔夜交易时段走弱，在10日移动均线寻获支持。 阻力位在30日移动均线。 本周，近月CBOT大豆 上涨1.7%，近月CBOT豆粕 扬升1.8% ，CBOT豆油 上涨1.2%. 5月大豆期货合约 收升2-3/4美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元。 5月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨315美元。5月豆油合约<B OK5>跌0.24美分，报31.52美分。 今日CBOT大豆预估成交量为212,029口，豆粕为78,170口，豆油为90, 744口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)