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市场报道 | 2015年 4月 18日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第四日收高，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第
四日，受助于一轮技术性买盘和周末前投资者回补空头。
    
    对下周巴西卡车司机罢工可能令该国大豆运送速度缓慢的忧虑加重，
这支撑CBOT大豆价格。
    
    预期美国大豆丰产，限制了市场涨幅。
    
    CBOT-5月大豆期货在隔夜交易时段走弱，在10日移动均线寻获支持。
阻力位在30日移动均线。
    
    本周，近月CBOT大豆 上涨1.7%，近月CBOT豆粕 扬升1.8%
，CBOT豆油 上涨1.2%.
            
    5月大豆期货合约 收升2-3/4美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收涨2.6美元，报每短吨315美元。5月豆油合约<B
OK5>跌0.24美分，报31.52美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为212,029口，豆粕为78,170口，豆油为90,
744口。(完)
        
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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