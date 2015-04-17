全球金市：金价缩减升幅，因美国通胀数据令美元走强

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 金价重上1,200美元以上，但本周下跌
* 美国通胀数据提振美元上涨
* 中国和印度实货需求乏善可陈
路透纽约/伦敦4月17日 - 金价周五缩减涨幅，但连续第二周下跌，数据显示美国消费者物价指数(CPI)上升，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的臆测减弱。
不过，金价留守在每盎司1,200美元以上。本周稍早黄金跌至1,200美元以下，因一连串美国经济数据疲弱，促使分析师重新评审对美联储6月升息的可能性。
在周五美国公布通胀数据后，美元上涨。
1836 GMT，现货金 上涨0.6%，报1,204.10美元，低于日内高位1,207.60美元。本周黄金下挫0.3%。
美国6月期金 收涨5.10美元，报每盎司1,203.10美元。
“看来金价未来几日仍可能在区间内交投，”道明证券董事和全球金属销售部主管Steve Scacalossi在报告中表示。
“目前一些人士聚焦在4月29日下次美联储政策会议，从中寻找指引。”
全球最大两个黄金消费国实货买需仍然迟缓。中国黄金溢价小升，印度黄金溢价下跌。
现货银 微升0.2%，报每盎司16.22美元，现货铂金 升0.8%，报每盎司1,165.49美元。现货钯金 上涨0.7%，报每盎司781美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料