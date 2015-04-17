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市场报道 | 2015年 4月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五
小升，连涨第四日，且触及约一周最高水平，交易商称因投资者回补空头
和技术性买盘。

    玉米上涨，受助于大豆期货<0#S:>走高，而小麦期货<0#W:>多数下跌
。
    
    交易商称，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 回到10移动均线以
上，部份原因是在玉米合约本周测试近期低位后，有大量回补空头。
    
    玉米期货本周上涨0.7%，为三周内首周上涨。
　　5月玉米合约 升3-1/2美分，报3.79-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为319,096口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>



 (编译 利棣儿；审校 母红)
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