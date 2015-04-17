芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五 小升，连涨第四日，且触及约一周最高水平，交易商称因投资者回补空头 和技术性买盘。 玉米上涨，受助于大豆期货<0#S:>走高，而小麦期货<0#W:>多数下跌 。 交易商称，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 回到10移动均线以 上，部份原因是在玉米合约本周测试近期低位后，有大量回补空头。 玉米期货本周上涨0.7%，为三周内首周上涨。 5月玉米合约 升3-1/2美分，报3.79-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为319,096口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)