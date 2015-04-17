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债券 | 2015年 4月 18日 星期六 04:39 BJT

美国债市：通胀上升导致公债收益率曲线趋平，但幅度不大

* 在美国CPI数据公布后，公债收益率曲线趋平
    * 10年期公债价格在纽约尾盘几无变动
    * 德债收益率挫跌至纪录新低

    路透纽约4月17日 - 美国公债收益率曲线周五趋平，此前数据显示3
月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月上升，但同比小幅下跌。
    
    劳工部周五公布，3月CPI较前月上升0.2%，和2月升幅一致，3月CPI
较上年同期下跌0.1%，2月与上年同期持平。
    
    一些人认为，该数据是反映通胀升向美联储2%的目标的正面迹象。美
国通胀持续处于低位，令人怀疑即使就业市场改善，美联储会否升息。
    
    “扣除食品和能源的核心CPI朝着2%上升，令人释怀。人们认为能源
价格下跌和美元走强所产生的而影响相互抵销，通胀可能达到美联储的目
标，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。
    
    尽管一些投资者认为CPI数据令人鼓舞，但其他人认为，该数据未能
为通胀将攀升提供确凿证据。
    
    “数据有好有怀，没有确切地告诉我们，通胀将很快开始加速，”Je
fferies货币市场分析师Thomas Simons说。
    
    指标10年期美国公债 收益率尾盘报1.85%，和CPI数据公
布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。
    
    五年期/30年期公债 收益率差收窄至122个基点，在通
胀数据公布后为129个基点。
    
    近几周，包括3月就业数据在内的一连串经济数据令人失望，驱使投
资者将美联储升息时机预期推迟至9月或以后，提振了公债买需。
    
    对希腊的担忧也扶助美国公债的涨势。20国集团(G20)周五表示，全
球经济前景改善，但仍担心希腊和债权人达成救助协议的能力，这可能对
欧洲刚刚起步的经济复苏构成威胁。
    
    10年期德债 收益率周五跌至0.049%，许多人预计，收益
率将很快降至负区域。
    
       -----------------------1852 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-32/32   (-01/32)     0.504
    五年期公债      100-13/32               1.290
    10年期公债     101-12/32  (+09/32)     1.848
    30年期公债     99-29/32 (+1-03/32)     2.504(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 利棣儿；审校 母红)
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