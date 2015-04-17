美国债市：通胀上升导致公债收益率曲线趋平，但幅度不大

* 在美国CPI数据公布后，公债收益率曲线趋平 * 10年期公债价格在纽约尾盘几无变动 * 德债收益率挫跌至纪录新低 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率曲线周五趋平，此前数据显示3 月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月上升，但同比小幅下跌。 劳工部周五公布，3月CPI较前月上升0.2%，和2月升幅一致，3月CPI 较上年同期下跌0.1%，2月与上年同期持平。 一些人认为，该数据是反映通胀升向美联储2%的目标的正面迹象。美 国通胀持续处于低位，令人怀疑即使就业市场改善，美联储会否升息。 “扣除食品和能源的核心CPI朝着2%上升，令人释怀。人们认为能源 价格下跌和美元走强所产生的而影响相互抵销，通胀可能达到美联储的目 标，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。 尽管一些投资者认为CPI数据令人鼓舞，但其他人认为，该数据未能 为通胀将攀升提供确凿证据。 “数据有好有怀，没有确切地告诉我们，通胀将很快开始加速，”Je fferies货币市场分析师Thomas Simons说。 指标10年期美国公债 收益率尾盘报1.85%，和CPI数据公 布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。 五年期/30年期公债 收益率差收窄至122个基点，在通 胀数据公布后为129个基点。 近几周，包括3月就业数据在内的一连串经济数据令人失望，驱使投 资者将美联储升息时机预期推迟至9月或以后，提振了公债买需。 对希腊的担忧也扶助美国公债的涨势。20国集团(G20)周五表示，全 球经济前景改善，但仍担心希腊和债权人达成救助协议的能力，这可能对 欧洲刚刚起步的经济复苏构成威胁。 10年期德债 收益率周五跌至0.049%，许多人预计，收益 率将很快降至负区域。 -----------------------1852 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 (-01/32) 0.504 五年期公债 100-13/32 1.290 10年期公债 101-12/32 (+09/32) 1.848 30年期公债 99-29/32 (+1-03/32) 2.504(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 利棣儿；审校 母红)