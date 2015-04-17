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市场报道 | 2015年 4月 18日 星期六 04:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.54%，Nasdaq指数下滑1.52%

路透4月17日 - 美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因担心中国加强股市监管力度和希腊债务磋商，以及企业季报令人失望，打压市场人气。

道琼工业指数 收低279.47点，或1.54%，至17,826.30点；标准普尔500指数 下跌23.81点，或1.13%，至2,081.18点；Nasdaq指数 下滑75.98点，或1.52%，至4,931.81点。

本周，美股道指下跌1.3%，标普500指数下滑1%，NASDAQ指数跌1.3%。(完)
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