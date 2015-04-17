美国股市: 道琼工业指数收跌1.54%，Nasdaq指数下滑1.52%

欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透4月17日 - 美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因担心中国加强股市监管力度和希腊债务磋商，以及企业季报令人失望，打压市场人气。
道琼工业指数 收低279.47点，或1.54%，至17,826.30点；标准普尔500指数 下跌23.81点，或1.13%，至2,081.18点；Nasdaq指数 下滑75.98点，或1.52%，至4,931.81点。
本周，美股道指下跌1.3%，标普500指数下滑1%，NASDAQ指数跌1.3%。(完)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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