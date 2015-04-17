《全球汇市》美元本周跌幅为四周来最大，交易商消化疲弱的美国数据

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 美元转升为跌，尽管3月美国CPI增长
* 美元指数录得四周来最大的周度跌幅
* 交易商仍预计美联储今年稍晚升息
路透纽约4月17日 - 美元兑一篮子主要货币录得四周来表现最差的一周，美国消费者物价指数(CPI)上升，未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息的忧虑。
美元兑一篮子主要货币在早盘上涨，此前数据显示，3月美国CPI较前月上升0.2%，倍受关注的核心CPI较上年同期上升1.8%，进一步向美联储2%的目标靠拢。
不过，美元的涨势昙花一现，因交易商恢复卖出美元，因他们认为CPI数据将不能抵销今年第一季一连串经济数据弱于预期的影响，这些数据包括零售销售和房屋开工。
“市场感觉是，消费者物价指数小幅上升，不足以促使美联储在6月升息，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney说。分析师仍在消化今年美联储只升息一次的机率，升息将在今年第四季稍晚。
欧元兑美元盘中触及逾一周最高1.08490美元。美元兑日圆触及逾三周最低118.565日圆，兑瑞郎挫跌至两周低位0.94950瑞郎。
欧元兑美元本周上涨约2%，为四周来表现最好的一周。欧元兑美元上涨，令美元兑一篮子主要货币 录得四周来最大周度跌幅。
分析师表示，鉴于市场有巨大的美元多头押注，美元将较容易回落。自去年5月迄今，美元最多上涨30%，在3月时触及12年高位。
“我们会在某时点看到股市和美元出现巨大下行压力，人们被迫降低他们持有的美元多头仓位，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy说。
欧元兑美元 最新上涨0.53%，报1.08190美元。美元兑日圆 在纽约尾盘下跌0.15%，报118.820日圆。美元兑瑞郎 尾盘下挫0.44%，报0.95170瑞郎。
美元指数 尾盘报97.336，下跌0.38%。(完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料