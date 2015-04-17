加拿大股市：收低，银行股下跌盖过能源股走高

路透多伦多4月17日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因一些加拿大大型银行回落，而能源股上涨，扶助加拿大主要股指缩减跌幅。

能源股上涨，没有受到原油价格下跌拖累。油价下滑，因有迹象显示供应仍不断增加。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.22点，或0.17%，报15,360.55点。10大类股中有七种收跌。金融股在近期上涨后回落0.6%。(完)