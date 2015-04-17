加拿大股市：收低，银行股下跌盖过能源股走高

欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透多伦多4月17日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因一些加拿大大型银行回落，而能源股上涨，扶助加拿大主要股指缩减跌幅。
能源股上涨，没有受到原油价格下跌拖累。油价下滑，因有迹象显示供应仍不断增加。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.22点，或0.17%，报15,360.55点。10大类股中有七种收跌。金融股在近期上涨后回落0.6%。(完)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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