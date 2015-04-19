更新版 1-《全球汇市》美元本周跌幅为四周来最大，交易商消化疲弱的美国数据

(新增文末报价表格)

* 美元转升为跌，尽管3月美国CPI增长

* 美元指数录得四周来最大的周度跌幅

* 交易商仍预计美联储今年稍晚升息

路透纽约4月17日 - 美元兑一篮子主要货币录得四周来表现最差的一周，美国消费者物价指数(CPI)上升，未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息的忧虑。

美元兑一篮子主要货币在早盘上涨，此前数据显示，3月美国CPI较前月上升0.2%，倍受关注的核心CPI较上年同期上升1.8%，进一步向美联储2%的目标靠拢。

不过，美元的涨势昙花一现，因交易商恢复卖出美元，因他们认为CPI数据将不能抵销今年第一季一连串经济数据弱于预期的影响，这些数据包括零售销售和房屋开工。

“市场感觉是，消费者物价指数小幅上升，不足以促使美联储在6月升息，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney说。分析师仍在消化今年美联储只升息一次的机率，升息将在今年第四季稍晚。

欧元兑美元盘中触及逾一周最高1.08490美元。美元兑日圆触及逾三周最低118.565日圆，兑瑞郎挫跌至两周低位0.94950瑞郎。

欧元兑美元本周上涨约2%，为四周来表现最好的一周。欧元兑美元上涨，令美元兑一篮子主要货币 录得四周来最大周度跌幅。

分析师表示，鉴于市场有巨大的美元多头押注，美元将较容易回落。自去年5月迄今，美元最多上涨30%，在3月时触及12年高位。

“我们会在某时点看到股市和美元出现巨大下行压力，人们被迫降低他们持有的美元多头仓位，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy说。

欧元兑美元 最新上涨0.53%，报1.08190美元。美元兑日圆 在纽约尾盘下跌0.15%，报118.820日圆。美元兑瑞郎 尾盘下挫0.44%，报0.95170瑞郎。

美元指数 尾盘报97.336，下跌0.38%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0805 1.0760 +0.42 -10.68 1.2097

美元/日圆 118.90 118.99 -0.08 -0.65 119.68

欧元/日圆 128.47 128.01 +0.36 -11.26 144.77

美元/瑞郎 0.9517 0.9559 -0.44 -4.27 0.9941

英镑/美元 1.4959 1.4933 +0.17 -3.94 1.5573

美元/加元 1.2247 1.2185 +0.51 +5.41 1.1618

澳元/美元 0.7770 0.7800 -0.38 -4.87 0.8168

欧元/瑞郎 1.0288 1.0285 +0.03 -14.45 1.2026

欧元/英镑 0.7220 0.7201 +0.26 -6.90 0.7755

新西兰元/美元 0.7680 0.7663 +0.22 -1.50 0.7797

美元/挪威克朗 7.8269 7.7409 +1.11 +4.75 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4613 8.3339 +1.53 -6.39 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6325 8.5885 +0.51 +10.74 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3457 9.2429 +1.11 -1.30 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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