中国个股：啤酒花拟斥资61亿收购医药批发企业，售啤酒资产予嘉士伯

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透上海4月18日 - 丹麦啤酒生产商嘉士伯 间接控股的中国上市公司啤酒花 周六宣布系列重组方案，包括出售啤酒资产予嘉士伯、通过定向增发和支付现金收购医药批发企业同济堂医药以及定向增发筹集配套资金，同济堂医药初步确定交易价格为61.3亿元人民币。
嘉士伯原本透过合资公司嘉酿投资控制啤酒花29.99%股权，在本次重组中，嘉士伯及其合作伙伴将嘉酿投资全部股权出售给德瑞万丰，后者以现金支付对价。公告未披露具体财务细节。
啤酒花将所持的乌苏啤酒50%股权出售给嘉士伯，后者将支付5.45亿元。另外，啤酒花向同济堂医药股东之一GNC支付约7.8亿元现金收购其所持12.8582%股权，向其余股东定向增发股份作为对价收购同济堂医药剩余股权，每股增发价格为6.39元。
公司还将向东方国润等10家特定对象定向增发不超过2.353亿A股，每股增发价格为6.8元，募集资金不超过16亿元，募集资金投向包括上述收购资产现金支付对价、汉南产业园、医药安全追溯系统项目等项目。
收购及增发完成后，啤酒花将由啤酒业务转型为医药流通企业，嘉士伯将不再持有啤酒花股份，同济堂控股及其实际控制人张美华和李青夫妇成为啤酒花实际控制人，持有后者31.72%股份。
啤酒花自去年9月开始连续停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报8.13元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)